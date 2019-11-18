ليبيا الأكثر خطورة على المسافرين لعام 2020

كشف التصنيف الذي توضحه الخريطة التفاعلية للدول الأكثر أمنا والأكثر خطورة على المسافرين الصادرة عن منظمة International SOS إحدى كبريات الشركات في العالم لخدمات الأمن الطبي والسفر، أن ليبيا من أخطر الدول على مستوى العالم للعام 2020، وتقف مع الصومال في ذات المرتبة العالمية.

وتم اعتماد ذلك بناء على تصنيفات أمنية وصحية وغيرها، وكانت غينيا وسيراليون وليبيريا واليمن وكوريا الشمالية، من الدول الأعلى خطورة على المستوى الصحي.

أما عن المستويات الأقل أمنا على الطرق والأمن والمسائل الطبية، فإن الخريطة كشفت عن أفغانستان وسوريا واليمن والعراق وأجزاء من نيجيريا.

وحول الأكثر خطورة من ناحية السلامة على الطرق، فقد أدرجت المملكة العربية السعودية ودولة الدومينيكان، وفقا للخريطة التفاعلية.

أما عن الدول الأكثر أمنا، فقد كانت فنلندا والنرويج وأيسلندا، وبلدان الشمال الأوروبي، للمسافرين الذين يبحثون عن الأمن والسلام.

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