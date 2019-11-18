بوغيتش : لا حل للأزمة الليبية إلا عبر حوار سياسي شامل ومفيد

قال سكرتير الدولة بوزارة الخارجية السلوفينية، دوبران بوغيتش، إنه لا يمكن الوصول إلى حل دائم للأزمة الليبية إلا بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، من خلال حوار سياسي شامل ومفيد، يهدف إلى دعم التحول الديمقراطي، والحوار السياسي في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة.

بوغيتش وفي حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد على الحاجة للتوصل إلى توافق دولي في الاراء بشأن مخرج للأزمة الليبية، لافتا إلى أن سلوفينيا تدعم بشكل كامل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات الليبية، والإصلاحات الاقتصادية والأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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