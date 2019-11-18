داخلية الوفاق: زيارة باشاغا لواشنطن استجابة لدعوة رسمية

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إن زيارة وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا للولايات المتحدة الأميركية جاءت استجابة لدعوة رسمية.

وأشارت الوزارة في إيجاز صحفي إلى أن الاجتماعات مع الجانب الأميركي تطرقت إلى أهمية العلاقات الليبية الأميركية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية وتوضيح الآثار الجسيمة لما وصفته وزارة الداخلية بــ”العملية العسكرية الغاشمة على طرابلس” في إشارة لعمليات الجيش الوطني، متهمة تلك العمليات بالتسبب بخروقات أمنية كبيرة وتقويض جهود حكومة الوفاق في بسط الأمن والاستقرار.

وشملت اجتماعات باشاغا والوفد المرافق له وكيل وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الخزانة ووزارة الدفاع ومساعد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوكالة الأميركية للتنمية وهيئة الأركان المشتركة، وقد أبدوا – حسبما ورد عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق – اهتماما كبيرا بالتعاون مع حكومة الوفاق على الصعيدين الأمني والعسكري والاقتصادي مؤكدين أن مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود وإعادة الاستقرار إلى ليبيا لا تكون إلا بحزمة إصلاحات اقتصادية وعسكرية وأمنية مشددين على ضرورة إيقاف العمليات العسكرية للجيش الوطني على تخوم طرابلس حسبما ورد عن داخلية الوفاق.

وأكدت داخلية الوفاق في بيانها حرصها الكامل على العمل مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف بشتى صنوفه وأشكاله، معتبرة أي مجموعة مسلحة تمارس الفوضى وتهدد مؤسسات الدولة لفرض الرأي أو تحقيق مصالحها الخاصة بالقوة خطراً على أمن الدولة يساوي خطر المجموعات الإرهابية التي يستوجب مواجهتها بكل قوة وحزم من خلال تفعيل المؤسسات الأمنية النظامية وتوفير الإمكانات اللازمة لها والتصدي لكافة المجموعات المسلحة التي تدعي تبعيتها لوزارة الداخلية على نحو صوري يخالف حقيقة الواقع.

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