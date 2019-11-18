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السراج: حل الأزمة الليبية ليس بتقاسم السلطة بل بإجراء انتخابات حرة

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إن حل الأزمة الراهنة في بلاده ليس بتقاسم السلطة، بل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بناء على قاعدة دستورية سليمة.

القاهرة- سبوتنيك وذكر السراج، في حوار مع وكالة “سبوتنيك”، أن “حل الأزمة لا يتم بتقاسم السلطة بين أي كان، بل بمنح الشعب حقه في اختيار حكامه عبر انتخابات حرة نزيهة، تجرى على قاعدة دستورية سليمة”.

وأضاف السراج، في إجابة عن سؤال حول إمكانية دعوته لانتخابات بدون قبول الطرف الآخر، “الجميع بات يدرك أن لا حل عسكري للأزمة الليبية، والجهود الدولية المبذولة تسعى لإيجاد مخرج سياسي عبر وقف التدخلات السلبية الأجنبية في الشأن الليبي، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ليقول الشعب كلمته، وهو نفس ما طالبنا ونطالب به”.

وتابع “لا يرفض الانتخابات إلا من يريد أن يلغي رأي الشعب ويستحوذ على الحكم”.

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • كيف تجرى الانتخابات ياحمار فى ظل سيطرة مليشيات ارهابية تمنع الناخب من الادلاء بصوته بحرية واى صندوق انتخابى فى ظل صندوق ارهابى يهجم على مكتب وزير المالية ويهدده بالقتل ولم يستطع وزير الداخلية ان يقبض عليه بامر من النائب العام وما يقوم به الجيش عملية ضرورية للقضاء على المليشيات لتامين الانتخابات الحرة وضمان تسليم السلطة للفائز وليس كما حدث فى 2014 من رفض الخوان تسليم السلطة وحرق المطار ياحمار .

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