سلوفينيا: لا يمكن الوصول لحل في ليبيا إلا بمعالجة جذرية للأزمة

أكد سكرتير الدولة بوزارة الخارجية السلوفينية، دوبران بوغيتش، دعم بلاده للجهود المصرية المبذولة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وظاهرة الهجرة غير المشروعة، في المنطقة العربية لاسيما في ليبيا.

وقال بوغيتش، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، “إنه لا يمكن مكافحة الإرهاب دون التصدي لدعوات المتطرفين والمتشددين”، وفيما يتعلق بظاهرة الهجرة غير المشروعة، قال “إن الهجرة غير المشروعة ليست مجرد مشكلة أوروبية أو إفريقية، بل هي تحد عالمي، تتطلب حلولا تعاونية ومسؤولية مشتركة ومشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنيين على المستوى العالمي”.

وفيما يتصل بالوضع في ليبيا، قال “إنه لا يمكن الوصول إلى حل دائم للأزمة الليبية إلا من خلال معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ومن خلال حوار سياسي شامل ومفيد، يهدف إلى دعم التحول الديمقراطي والحوار السياسي في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة”، مشددا على الحاجة للتوصل إلى توافق دولي في الآراء بشأن مخرج للأزمة.

ولفت بوغيتش، إلى أن سلوفينيا تدعم بشكل كامل خطة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات الليبية والإصلاحات الاقتصادية والأمنية اللازمة لتحقيق الاستقرار في البلاد.

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