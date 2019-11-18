السراج لـ"سبوتنيك": لا نزال متمسكين بمبادرتنا للحل السياسي ولا حل عسكري للأزمة

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تمسكه بمبادرته للحل السياسي التي طرحها في يونيو/حزيران الماضي، مشددا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

القاهرة – سبوتنيك. وقال السراج في حوار مع وكالة “سبوتنيك”: “ما زلنا متمسكين بمبادرتنا للحل السياسي لأننا ندرك بأنه لا حل عسكري للأزمة”، موضحا “ما طرحناه هو ذاته ما تؤكده خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة من التقاء الليبيين في مؤتمر وطني، يمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية على قاعدة دستورية سليمة وبمشاركة جميع الليبيين”.

وأضاف السراج: “إننا متمسكون بالدولة المدنية الديموقراطية، دولة المؤسسات والقانون وحقوق الإنسان، ولن نتراجع عن ذلك، في حين يسعى الطرف الآخر لحكم شمولي، معلنا بأن الليبيين ليسوا مستعدين بعد للديموقراطية”.

ولفت السراج إلى أن “العدوان الذي يستهدف احتلال العاصمة والاستيلاء على السلطة مستمر منذ أكثر من 7 أشهر، فشل في تحقيق هدفه”، متابعا “نجحنا في صد هذا العدوان المدعوم بالمال والسلاح من دول خارجية، وبوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواتنا من تقدم على الأرض”.