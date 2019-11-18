شركة الكهرباء تسابق الزمن و”الاشتباكات”

قامت الشركة العامة للكهرباء في الأيام الماضية بأعمال صيانة متفرقة في إطار مساعيها لتفادي إزدياد الضغط على الشبكة في فصل الشتاء وتخفيف العبء على المواطن.

ومن بين الإصلاحات التي عادت بها الشركة لبعض الدوائر والمحطات للعمل، دائرتي جهد المتوسط 30/ بئر مروان ، وخط 220 أبوعرقوب والذي تعرض للضرر نتيجة الاشتباكات في منطقة السبيعة خلال الأيام الماضية وبالرغم من تعرض هاتين الدائرتين لإصابات أكثر من خمس مرات، فإن الجهود ما زالت مستمرة لإرجاعهما مجددا بمجهودات مضنية من قبل مشغلي محطات أبوعرقوب وفرق الصيانة التابعة لدائرة التحكم الفرعي طرابلس.

ومن ضمن أعمال الصيانة الفترة الماضية تمت صيانة رأس الكابل على مسار خط بسيس قصر خيار رقم 1 جهد 30/ك.ف المغذي لمحطة العلوص المجرورة ، وتمت عودة التغذية لمحطة العلوص بفضل رجال الصيانة بالمرقب.

وعادت الوحدة البخارية الثانية بمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة بعد صيانتها إلى الدخول في الشبكة بقدرة إنتاجية 140 ميغا وات.

وبعد إصابة خط نقل الطاقة القربولي المشروع 220/ رقم 2 نتيجة الاشتباكات جنوب طرابلس والتسبب في فقد التغذية عن محطتي القره بوللي المشروع وسوق الأحد ( 2 ) جهد 30 ك.ف وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الرواجح والقره بوللي المشروع وما جاورها ، تمت صيانة الخط وقد لحقت به الأضرار نتيجة الاشتباكات الخط رقم 1 خلال الأيام الماضية ولكن الفرق التابعة للصيانة لم تتمكن من دخول المنطقة بسبب الأوضاع الأمنية وسيتم التدخل لإصلاحه حالما تتوفر الظروف الأمنية للقيام بذلك.

جهود تبذل فتشكر من قبل فرق الصيانة التابعة للشركة القائمة على رأس عملها في مساع متواصلة برغم الاشتباكات الدائرة وبرغم خروج العديد من الخطوط والمحطات والكوابل عن الخدمة لعدة مرات إلا أن الإصرار على إرجاعها لم يتوقف من قبل فنيي التشغيل وفرق الصيانة العاملة بالشركة.

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