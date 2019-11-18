توزيع مساعدات إنسانية على النازحين في صبراتة

وزع فرع الهلال الأحمر صبراتة مساعدات إنسانية على بعض العائلات النازحة إلى المدينة، تتمثل في مفروشات ومواد تنظيف شخصية وأغذية.

ويجهز الفرع لكمية أكبر من المساعدات، ستوزع على باقي العائلات النازحة خلال الأيام المقبلة، حسب بيان المجلس البلدي صبراتة، على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

كانت الأمم المتحدة أعلنت في الأسبوع الأول من مايو الماضي نزوح قرابة 60 ألف شخص جراء حرب العاصمة التي اندلعت في أبريل الماضي، ومع نهاية شهر يونيو ارتفعت أعداد النازحين إلى 105 آلاف شخص.

وفي أغسطس ازدادت موجة النزوح لتصل إلى نحو 123 ألف نازح، وواصل عدد النازحين في الارتفاع حيث قدرتهم جهات أخرى بـ24 ألف عائلة بما يقدر بـ140 ألف مواطن.

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