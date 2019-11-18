تطورات الوضع في طرابلس: ليلة ساخنة في المحاور.. ضربات جوية وأسر قائد ميداني

لا تتوقف المتغيرات على أرض الواقع في محاور القتال داخل العاصمة، ولعل أبرزها ما أعلن عنه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن شن سلاح الجو ضربات نوعية في محور القويعة القره بوللي.

وأعلن سلاح الجو الذي يعد اللاعب الأكبر في معركة طرابلس، ليلة الأمس، خلال الفترة الماضية، عن تدمير منصة صواريخ في أبوسليم، تابعة لمسلحي الوفاق، بحسب ما أوضحته غرفة عمليات أجدابيا.

وأوضح المركز الإعلامي في سياق كشفه عن مجريات الأحداث الميدانية، أن وحدات الجيش ألقت القبض على أحد قادة المجموعات المسلحة في محور القويعة، بعد معارك شرسة خاضها الجيش ضد مسلحي الوفاق.

وكشفت شعبة الإعلام الحربي، من جهتها، عن مقبرة جماعية بمنطقة العزيزية، دفن فيها عدد من قتلى مسلحي الوفاق، بينهم أفارقة كانوا يقاتلون في صفوف معسكر المجلس الرئاسي.

ولم يتوقف الأمر على اكتشاف المقبرة المجهولة حتى اللحظة، حيث أعلنت شعبة الإعلام، أنها ستنشر تفاصيل كاملة عن المقبرة، التي تم فيها دفن بعض المسلحين.

وليس بعيدا عن مجريات الأحداث، ما يزال الجيش يتخذ سياسة التعتيم عن بعض تفاصيل المعركة والمواقع التي سيطرت عليها الوحدات العسكرية التابعة للقيادة، بحسب بعض المصادر العسكرية التي جددت تصريحاتها، حول سرية تحرك الجيش، واقترابه من قلب العاصمة.

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