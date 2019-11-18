بالصور.. افتتاح مركز صحي جديد في بني وليد

افتتحت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، صباح الأحد، المركز الصحي الجديد بالمدينة تحت اسم المركز الصحي الحدادة، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير والتحوير.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة، إن الانتشار الجغرافي السريع للسكان يحتم علينا التوسع في تقديم الخدمات الصحية الأولية للمواطن، مؤكدا أن هناك عدة مرافق صحية أخري تحت الصيانة ستنتهي قريبا وسيتم افتتاحها من ضمن الخطة المعدة مسبقاً لهذا العام 2019 لصيانة وتجهيز المرافق الصحية.

كما أكد، أن هناك خطة للعمل بداية العام القادم وهي التركيز على العناصر الطبية والطبية المساعدة من خلال رفع الكفاءة بإجراء دورات بالداخل والخارج وسيطلق عليها عام الموارد البشرية الفاعلة.

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