العليا للانتخابات تبحث دور المرأة في العملية الانتخابية

عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الليبية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، اجتماعا مع عدد من عضوات المجالس البلدية بالبلديات الليبية، لبحث دور وحدة دعم المرأة، والمهام المنوطة بها، وذلك من أجل الرفع من مستوى التوعية المجتمعية الخاصة بالمرأة، وصولا بها إلى ممارسة حقها الانتخابي.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية، أن الاجتماع -الذي يعتبر الثاني ضمن نشاطات الوحدة للعام 2019-استعرض مجموعة من النقاط التي تؤسس لتعاون ومشاركة بناءة، هدفها الرفع من مستوى وعي النساء بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

كما أكدت مسؤولة وحدة دعم المرأة إيناس الطويني، في افتتاح الاجتماع على ماهية الوحدة، ودورها في العملية الانتخابية، وبرامج عملها في سبيل تحقيق أهداف إنشائها.

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