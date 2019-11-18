ديلي ميل: ليبيا تتصدر قائمة الدول الأكثر خطورة في العالم لعام 2020

تعد ليبيا والصومال من أكثر الأماكن خطورة على الأرض لعام 2020، وفقًا لخريطة جديدة مصممة للمسافرين تنبههم بشأن المخاطر في الخارج.

وتكشف “خريطة مخاطر السفر” التفاعلية عن البلدان التي من المحتمل أن يواجه الأشخاص فيها مشكلات عندما يتعلق الأمر بسلامة الطرق والأمن والرعاية الصحية، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وصنفت فنلندا والنرويج وأيسلندا الدول الأكثر أمنًا في العالم – جميعها دول أسكندنافية-.

وأعدت الخريطة التفاعلية بواسطة متخصصين طبيين وأمنيين عالميين.

وتحتل ليبيا والصومال مرتبة منخفضة في كل من الفئات الثلاث إلى جانب أفغانستان وفنزويلا مما يعني أنهما الأكثر خطورة في العالم.

وعندما يتعلق الأمر بالصحة فإن البلدان الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بمشاكل طبية أو مرض تشمل الدول الإفريقية مثل النيجر وغينيا وسيراليون وليبيريا وجنوب السودان وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى.

كما تم تصنيف اليمن كدولة ذات خطورة عالية عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية إلى جانب سوريا وكوريا الشمالية.

وفيما يخص الأمن تشمل البلدان التي لديها خطر شديد على السلامة أفغانستان وسوريا واليمن والعراق والصومال وليبيا وأجزاء من نيجيريا.

وتشهد ليبيا تراجعًا في كافة المجالات منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي، وما اعقبها من صراعات مسلحة وتفشي للفساد.

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