تونس.. تكليف الحبيب الجملي بتشكيل حكومة جديدة بعد ترشيحه من حركة النهضة

في النقاش المغاربي تتناول هذه الحلقة أبرز ثلاثة مواضيع في المنطقة المغاربية، بداية من ترشيح حركة النهضة التونسية للحبيب الجملي لرئاسة أول حكومة في عهد الرئيس الجديد قيس سعيد، فلماذا هذا الاختيار؟ ثم إلى ليبيا، فقد أجبرت سلطات الشرق الليبي طائرة مدنية على الهبوط في مطار بنينة للفحص الأمني بعد إقلاعها من مدينة مصراتة. وختاما إلى الجزائر، فقد صوت البرلمان الجزائري على خمسة قوانين بينها قانون المحروقات المثير للجدل.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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