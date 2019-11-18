مواصلات المؤقتة : احتجاز طائرة الخطوط الليبية بمطار مصراتة عمل مشين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكرت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بكل مصالحها وقطاعاتها وفروعها في الحكومة المؤقتة، ما وصفته بـ”العمل المشين غير المهني” من قبل إدارة مطار مصراتة بحجز الطائرة التابعة للخطوط الليبية بعدما تم إرسالها للصيانة المستعجلة.

الهيئة أوضحت ، في بيان لها، الأحد، أن إرسال الطائرة إلى مطار مصراتة للصيانة إجراء اعتيادي من قبل شركة الخطوط والإدارة الفنية للشركة بسبب توفر المعدات وقطع الغيار اللازمة للصيانة في مطاري معيتية ومصراتة، ولم تتوفر في مطار بنينا.

وأضاف البيان، أنه تم إرسال الطائرة إلى مطار مصراتة، وتم إرسال الفنيين بعد التنسيق مع مصلحة الطيران المدني طرابلس والإدارة الفنية بالشركة الليبية للطيران، ليتم احتجازها من قبل إدارة المطار دون ذكر أسباب واضحة للاحتجاز.

وحملت الهئية بكل مصالحها وقطاعاتها وفروعها المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية لإدارة مطار مصراتة، التي بسبها تزيد معاناة المواطن بالمنطقة الشرقية والجنوبية نظرا لوجود هذه الطائرة الوحيدة.

وكانت الحكومة المؤقتة، أمهلت بالأمس مسؤولي مطار مصراتة ساعات لإعطاء الإذن لطائرة الخطوط الجوية الليبية للرجوع لبنغازي بعد اكتمال عملية الصيانة الدورية التي تمت بتنسيق مع الإدارات الفنية بالشركة.

وأعلن الناطق باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، في بيان أمس غلق المجال الجوي لمطار مصراتة لكل الرحلات الجوية القادمة من الإسكندرية وعمان وجدة والخرطوم إلا بعد توقفها في مطار بنينا بنغازي لأخذ الإجراءات المعمول بها.

العريبي أكد على اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى بمطار مصراتة، إن لم ترجع الطائرة خلال هذه الساعات، مطالبا الجهات المختصة من الهيئة العامة للموصلات والنقل ومصلحة الطيران المدني بالحكومة المؤقتة، تحمل مسؤوليتها تجاه ما اعتبرها “عملية القرصنة” التي تمت بمطار مصراتة.

وحملت المؤقتة على لسان الناطق باسمها، المسؤولية الكاملة المحلية والدولية للمسؤولين بمطار مصراتة تجاه هذا العمل غير القانوني، حسب قوله.

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