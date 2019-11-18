عقد اجتماع لجنة استقرار درنة

اجتمع رئيس المجلس البلدي درنة المستشار عبد المنعم الغيثي، بعضو لجنة استقرار المدينة، واللجنة الفنية المختصة ولجنة اعتماد العينات من بلدية درنة، وذلك بحضور النائبين عن المدينة فرج الشلوي وحمد البنداق.

حيث يعتبر هذا الاجتماع اللبنة الأولى لوضع الية عمل للجنة استقرار مدينة درنة، برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني.

هذا وخلص الاجتماع إلى تحديد الية عمل صحيحة، واختصار الوقت والجهد لتحقيق المصلحة العامة، من خلال لجنة اعتماد العينات ولجنة الحفريات، واللجنة الفنية التي ستشرف بشكل كامل على كافة المشاريع بما فيها المشاريع المتعثرة، كما تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات لتحقيق نتائج مثمرة لصالح المدينة .

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