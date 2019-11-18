“بركان الغضب”: نحن جاهزون للتعامل مع أي تحرك لعناصر حفتر بمنطقة القره بوللي

ليبيا – قال آمر محور الزطارنة في عملية بركان الغضب التابعة للمجلس الرئاسي محمد عيسى إن مسلحي الوفاق على جاهزية تامة للتعامل مع أي تحرك لعناصر حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) يستهدف قطع الطريق الساحلي عند منطقة القربوللي.

عيسى أشار في تصريح خاص لقناة “الرائد”المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد إلى أن قوات الوفاق صدت هجوماً شنه من وصفهم بـ”مليشيات الكاني” (اللواء التاسع مشاة) في منطقة القويعة ودمرت اثنين من آلياتهم وأجبرتهم على التراجع، على حد زعمه.

وإتهم آمر محور الزطارنة من وصفهم بـ”العصابات الخارجة عن القانون من ترهونة” وغيرها بالقيام بهذه العمليات بهدف خلق وإثارة قلاقل نتيجة خسائر لحقت بمن وصفهم بـ”الميليشيات” (القوات المسلحة الليبية) في محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس.

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