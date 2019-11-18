اخبار ليبيا الان

“بركان الغضب”: نحن جاهزون للتعامل مع أي تحرك لعناصر حفتر بمنطقة القره بوللي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال آمر محور الزطارنة في عملية بركان الغضب التابعة للمجلس الرئاسي محمد عيسى إن مسلحي الوفاق على جاهزية تامة للتعامل مع أي تحرك لعناصر حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) يستهدف قطع الطريق الساحلي عند منطقة القربوللي.

عيسى أشار في تصريح خاص لقناة “الرائد”المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأحد إلى أن قوات الوفاق صدت هجوماً شنه من وصفهم بـ”مليشيات الكاني” (اللواء التاسع مشاة)  في منطقة القويعة ودمرت اثنين من آلياتهم وأجبرتهم على التراجع، على حد زعمه.

وإتهم آمر محور الزطارنة من وصفهم بـ”العصابات الخارجة عن القانون من ترهونة” وغيرها بالقيام بهذه العمليات بهدف خلق وإثارة قلاقل نتيجة خسائر لحقت بمن وصفهم بـ”الميليشيات” (القوات المسلحة الليبية) في محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • بركان الكذب اذا كانت العملية نوعية دمروا موقع وقتلوا من فيه وعادوا باسير وتعودنا منكم الكذب وانكار الواقع وما عليكم الا الاستسلام اليوم قبل الغد الاستسلام التام اة الموت الزؤام

    رد