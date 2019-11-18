واصفًا إياهم بغير المؤهلين .. بن عثمان يدعو لمقاطعة أنصار النظام الجماهيري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا نعمان بن عثمان،عضو تنظيم الجماعة الليبية المقاتلة” فرع تنظيم القاعدة ليبيا” والمقيم في بريطانيا، إلى قطيعة مع أنصار النظام الجماهيري .

بن عثمان قال، في تغريدة له على حسابه بــ”تويتر” أن المشكلة ليست في جيش أو شرطة كما يروج لها، بل المشكلة أن الليبيين غير مؤهلين نفسيا وذهنيا لتقبل الحرية، حسب زعمه،مضيفا أن الحنين يجذبهم إلى ما وصفه بالنظام السابق.

وكان بن عثمان قد دعا لمنحه تفويضا يمنحه أرضية قانونية لقتل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ونشر بن عثمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر”، استطلاعا للرأي نصه: “‏هل تأيد أن يقوم الشعب الليبي بمنح تفويض شعبي لنعمان بن عثمان، يمنحه الأرضية القانونية لتصفية المتمرد و تنتهي أطماع الديكتاتورية العسكرية في ليبيا” .

من جهته علق مراقبون، على تصريحات بن عثمان، مضيفين أنها تعكس أزمة نفسية نتيجة الفشل الإعلامي والإخفاق التعبوي عبر قناة “ليبيا الأحرار” وما ترتب عن ذلك من خلاف بينه وبين إدارة القناة التي تتبع تنظيم الإخوان المسلمون في ليبيا .

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