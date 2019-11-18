الطب الميداني: 7 قتلى في قصف مصنع السنبلة بوادي الربيع

كشف مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الاثنين، عن تعرض مصنع السنبلة لصناعة البسكويت بمنطقة وادي الربيع خلف مناطق الاشتباكات بالعاصمة طرابلس إلى قصف جوي، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال الناطق الرسمي لمركز الطب الميداني والدعم دكتور مالك مرسيط، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن القصف تسبب في مقتل 7 أشخاص من بينهم 2 ليبيين و5 من العمالة الأجنبية، كما تسبب في إصابة 15 شخص من العمالة الأجنبية تتراوح إصابتهم بين متوسطة وخطيرة، حيث تم استقبال حالات الجرحى وإسعافهم بالمستشفى الميداني وادي الربيع ووادي الربيع 2، ونقلهم إلى مستشفى القلب بتاجوراء لتلقى العلاج”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القصف تسبب في أضرار مادية جسيمة.

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