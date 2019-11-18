«الطب الميداني»: 7 قتلى و15 جريحا في حصيلة جديدة لضحايا قصف مصنع البسكويت

أعلن مركز الطب الميداني والدعم ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي تعرض له مصنع البسكويت في منطقة وادي الربيع (جنوب شرق العاصمة طرابلس) إلى 7 قتلى و15 جريحا، فيما تسبب الهجوم في أضرار مادية جسيمة.

وأشار الناطق باسم المركز، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أن قتلى الصقصف الذي وقع في وقت سابق الإثنين هم ليبيين اثنين و5 من الأيدي العاملة الوافدة جنسيتهم بنغلاديشية وأفريقية .

ونوه المصدر إلى إصابة 15 شخصا من العمالة الأجنبية تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة، مشيرا إلى وتم اسعافهم عن طريق المستشفى الميداني وادي الربيع، ووادي الربيع 2 إلى مستشفى القلب بتاجوراء لتلقى العلاج.

كان جهاز الإسعاف والطوارئ، أعلن في وقت سابق اليوم إصابة 20 عاملا أجنبيا في حصيلة أولية لقصف جوي على مصنع السنبلة للبسكويت بمنطقة وادي الربيع. ولم يتسن التأكد من الجهة المنفذة اللهجوم من مصدر مستقل.

وتتعرض تخوم العاصمة طرابلس لقصف متكرر منذ اندلاع الحرب في الرابع من أبريل الماضي، والتي تسببت في سقوط آلاف القتلى والجرحى.

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