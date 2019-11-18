الجيش يتقدم في محاور القويعة والقرة بوللي بطرابلس

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات القوات المسلحة، تنفيذ بعض العمليات النوعية، بمحور القويعة القرة بوللي، ضمن العمليات العسكرية لعملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان له أن قوات الجيش هاجمت مجموعات الوفاق المسلحة المتمركزة في المراصد حتى مثلث الشريدات، موضحًا أنها كانت تقوم بعمليات الخطف على الهوية.

وأكد المركز سيطرة الجيش على المراصد، إضافة إلى قتل عدد من عناصر الوفاق، وهروب الباقون من كامل المنطقة، موضحًا أن القوات عادت لتمركزاتها بناءً على تعليمات غرفة العمليات.

وأشار المركز إلى أن الجيش أنهي في ساعات الليل الأخيرة الهجوم على مثلث الزواتين حتى المربع الإداري للمشروع بالقويعة، مُعلنًا مقتل 5 عناصر من الميليشيات، والقبض على أحد عناصر قوات الوفاق، وأن المجموعة المنفذة عادت لتمركزها دون أي خسائر.