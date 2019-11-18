الطقس مستقر على غالبية المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل

طرابلس-العنوان

يشهد الطقس اليوم الاثنين، استقرارا على غالبية المناطق مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية غدا.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة على جميع المناطق بين 17 و29 درجة مئوية، كما ستتكاثر السحب أحيانا على مناطق الجبل الأخضر.

وتشهد مناطق رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة غدا على بعض المناطق الساحلية.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة ستكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خاصة اليوم على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

وتكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية، ثم تسجل ارتفاعا طفيفا غدا على بعض المناطق.

أما الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و28 درجة مئوية، وبين 18 و21 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

وفي الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالة شرقية إلى شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و29 درجة مئوية.