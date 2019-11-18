منتسبو أمن قرنادة يطلقون حملة نظافة

قرنادة-العنوان

أطلق منتسبو مركز شرطة قرنادة، اليوم الاثنين، حملة نظافة تحت شعار “قرنادة وهلها” شملت مختلف الشوارع والمفترقات الرئيسية بمشاركة كافة أعضاء المركز.

وجاءت هذه المبادرة التي عمل أفراد وضباط الشرطة من خلالها بالنيابة عن أعضاء جهاز الخدمات العامة الذين يعانون من انقطاع رواتبهم منذ فترة.

وأوضح رئيس مركز شرطة قرنادة مقدم عبد العليم المبروك بأن أفراد وضباط الأجهزة الأمنية عملوا على تنظيف الشوارع وإزالة المخالفات وأكوام القمامة، مشيرا إلى أن الشرطة جزء من النسيج الوطني.

وشارك في الحملة وفقا للمبروك ما يقارب نصف قوة مركز شرطة قرنادة.

ودعا المبروك إلى ضرورة إضفاء روح المحبة والمودة بين رجل الأمن والمواطن عبر الحملات المتنوعة، ومن بينها حملة النظافة ليكون هناك رابط مشترك بين المواطن ورجل الأمن من خلال تكاثف الجهود والاهتمام بأمور البلد.