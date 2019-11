الطائرات المسيرة “الدرون” غيرت موازين الحروب .. تعرف عليها

أفاد تقرير استقصائي في صحيفة الغارديان اللندنية بأن الطائرات المسيّرة أو “الدرون” أصبحت أداة مفضلة في الحروب الحديثة، وطرح التقرير تساؤلات حول دقتها، وحول أخلاقية استخداماتها في الصراعات.

ما هي الدرون؟

ظهرت الطائرات بدون طيار – الدرون – لأول مرة في التسعينيات عندما كانت تستخدم للمراقبة العسكرية من قبل الولايات المتحدة، وهي أقل تكلفة كما أنها تستخدم الآن لجميع الأغراض – للترفيه أو التصوير أو المراقبة أو تقديم الأدوية الحيوية في المناطق النائية.

وقد استخدمت طائرات الدرون لأول مرة لتحديد المواقع الصربية المخفية خلال حرب كوسوفو عام 1999 وتم نشر الأسلحة على الطائرات بدون طيار لأول مرة بعد 11 سبتمبر تقريبًا، حيث تم ربط استخدامها بما يسمى “الحرب على الإرهاب”.

وتستخدم الغالبية العظمى من آلاف الطائرات العسكرية بدون طيار للمراقبة، ويتوقع خبراء الدفاع أن يستمر ذلك، كما يقدر المحللون أن أكثر من 80 ألف طائرة استطلاع ونحو 2000 طائرة هجومية سيتم شراؤها في جميع أنحاء العالم خلال السنوات العشر القادمة.

ولا تعد الطائرات بدون طيار رخيصة إذ يقول الخبراء إن السعر المبدئي يبلغ نحو 15 مليون دولار لكل وحدة مع المزيد من الإضافات التي قد ترفع القيمة، بالإضافة إلى التدريب والطواقم اللازمة لتشغيلها

وفي عام 2019 وحده ، يتوقع الخبراء أن تنفق أكبر 10 قوى في العالم نحو 8 مليارات دولار على هذه الطائرات.

ماهي الدول التي تعد مستخدما رئيسيا للطائرات بدون طيار؟

سيطرت على المرحلة الأولى من حرب الطائرات بدون طيار ثلاث دول: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل.

وانتشرت الطائرات بدون طيار بسرعة في موجة ثانية على مدى السنوات الخمس الماضية، مع تطوير باكستان وتركيا برامجهما الخاصة بها، ومنذ عام 2016، استخدمت تركيا الطائرات بدون طيار بكثافة، ضد حزب العمال الكردستاني كما استخدمتها مؤخرا ضد الجماعات الكردية في سوريا.

وفي الوقت نفسه، بدأت الصين في تزويد مجموعة من الدول بطائراتها من طراز Wing Loong و CH.

متى تتحول الطائرات بدون طيار إلى أسلحة؟

جاء تسليح الدرون بعد أحداث 11 سبتمبر ومنذ ذلك الحين تم نشر طائرات بدون طيار من طراز Predator وReaper من قبل الولايات المتحدة في أفغانستان والمناطق الشمالية القبلية في باكستان في تكرارات مختلفة فيما يسمى أميركيا بـ “الحرب على الإرهاب”، وكذلك في العراق والصومال واليمن وليبيا وسوريا.

وتمثل الطائرات بدون طيار 42 ٪ من جميع الطلعات الجوية البريطانية ضد داعش ، و 23 ٪ من الضربات المسلحة.

من يقود الطائرات المسيرة؟

يتم تجريب طائرات RAF Reaper من سلاح الجو الملكي البريطاني وادينغتون في لينكولنشاير، ومن قِبل أفراد من المملكة المتحدة من قاعدة كريك الجوية في نيفادا، حيث تعمل أطقم الطائرات في ورديات عمل لمدة ثلاث ساعات، على الرغم من أن الطائرات بدون طيار تتمركز في الشرق الأوسط، وبالتأكيد في قاعدة جوية في الكويت.

وهناك برامج تجريبية على أجهزة التحكم في الدرون قادرة على التحليق في منطقة الصراع لمدة تتراوح ما بين 16 إلى 20 ساعة – وهي قادرة نظريًا على الوصول إلى هدف بحجم قطعة مزهرية صغيرة “الطائرات بدون طيار أكثر كفاءة من 5 إلى 6 مرات من المهمات الجوية التقليدية”.

ويقول البروفيسور بيتر لي، خبير الطائرات بدون طيار في جامعة بورتسموث “الطائرات بدون طيار أكثر تناظرية بكثير مما يعتقد الناس، ومايزال المستثمرون بحاجة إلى قيادة بشرية للإقلاع والهبوط “.

هل استخدام الطائرات بدون طيار قانوني؟ وما مدى أخلاقية استخدامه في الحروب؟

استخدام الطائرات بدون طيار يختبر باستمرار المعايير القانونية، لقد تم استخدامها من قبل واشنطن في دول لم تدخل معها الولايات المتحدة في حالة حرب من الناحية الفنية، مبررة هذه الضربات بأنها جزء من “الحرب على الإرهاب”.

ويعتمد ذلك على قانون مثير للجدل صدر بعد أسبوع من أحداث 11 سبتمبر، ويقول النقاد إن ترخيص استخدام القوة العسكرية يسمح بـ “حرب دائمة” بالنسبة للولايات المتحدة، وأصبحت مثل هذه الضربات بدون طيار شائعة.

وبدأت هذه الممارسة في عهد جورج دبليو بوش الابن، وتم توسيعها في عهد باراك أوباما، ويبدو أنها زادت بدرجة أكبر في عهد دونالد ترامب، على الرغم من أنه في مارس جعل التحليل أكثر صعوبة من خلال التوقيع على أمر تنفيذي يحظر الإبلاغ عن تفاصيل خسائر الطائرات بدون طيار.

وفي العامين الأولين لأوباما، 2009 و 2010، تم إطلاق 186 غارة بدون طيار في باكستان وسوريا واليمن، وفقًا للأرقام المقدمة لمكتب الصحافة الاستقصائية، وبعد مرور عام و11 شهرًا على تولي ترمب مقاليد الأمور في الولايات المتحدة، تم إطلاق 238 غارة جوية بدون طيار.

ما مدى دقة الضربات؟

الحقيقة هي أن المدنيين تعرضوا للقصف عندما تم التعرف على الأهداف بشكل خاطئ، ومع ذلك يصعب تحديد الأرقام الدقيقة.

وقالت الولايات المتحدة إن 473 غارة جوية (من الطائرات بدون طيار والطائرات على حد سواء ، لا يتم فصل الأرقام) تم إجراؤها ضد أهداف خارج أفغانستان والعراق وسوريا بين يناير 2009 وديسمبر 2015، وقد أقرت بوقوع 116 وفاة بين المدنيين نتيجة لتلك الضربات وهي ما يقدره المراقبون بـ 4 ٪ من الخسائر المبلغ عنها.

لكن جنيفر جيبسون من مجموعة ريبريف لحقوق الإنسان تقول إن المنظمة تتبعت نسبة عالية من الأخطاء، وأظهرت الأبحاث التي أجراها Reprieve في عام 2014 “أنه في محاولات استهداف 41 شخصًا، قتلت الولايات المتحدة ما يصل إلى 1147 شخصًا آخرين”.

وتحكي التقارير الصحفية قصة مختلفة، فخلال الأشهر الـ 12 الماضية ، يُعتقد أن غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار قتلت 30 مزارعا في أفغانستان؛ وقُتل ما يصل إلى 11 مدنياً في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في جنوب ليبيا.

ما هي أكثر استخدامات الفظائع للطائرات بدون طيار؟

تطبق الولايات المتحدة سياسة التوقيع أو استهداف الأنماط، حيث يتم شن الضربات في الأماكن التي يعتقد أن الأهداف تتجمع فيها، على الرغم من أن هذا يمكن أن يؤدي بسهولة إلى أخطاء.

وكشفت وثائق مسربة أن برنامجًا أمريكيًا سريًا، وهو Skynet، استخدم “البيانات الوصفية” لتحديد هوية الأفراد المشتبه فيهم في باكستان.

كيف ستغير الدرون طبيعة الحرب؟

لقد غيرت الدرون بالفعل الحرب، فهي أكثر كفاءة – من وجهة نظر الجيش – بديلا للطلعات الجوية التقليدية، لكن المحللين قلقون من أنهم يسهلون على البلدان شن الحروب و”حروب الظل” غير المعلنة، وتعريض غير المقاتلين لخطر أكبر.

ويقول كريس كول، مدير “درون ورز”: “ببساطة ، ينقلون المخاطر من المقاتلين إلى المدنيين”.

السؤال على المدى الطويل هو ما إذا كان سيتم إزالة البشر من الحلقة، ضمن كابوس الخيال العلمي، حيث ستختار الطائرات بدون طيار التي تعمل بالطاقة وتركزعلى الأهداف دون إشراف بشري، ولا يوجد نقص في التكهنات حول الموضوع والقلق بشأن الفكرة، ولكن حتى الآن لا يوجد دليل يذكر على استخدام الطائرات بدون طيار، وخاصة الطائرات الفتاكة، التي يسيرها الكمبيوتر فقط.

ومع ذلك ، لا يزال هناك خطر على المدى المتوسط ، وهناك حملة – أوقفوا الربوتات القاتلة Killer Robots – تأمل في وقف تطورها بمعاهدة عالمية، وهي تجد معارضة من الولايات المتحدة وروسيا والصين، ويأمل الخبراء الآن في تقديم قواعد للحرب المستقلة، ولكن كما هو الحال مع تكنولوجيا الطائرات بدون طيار نفسها، لا توجد محاولة جادة لوقف تطورها أو انتشارها.

