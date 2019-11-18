إيطاليا تقدم 850 ألف يورو لدعم انتخابات المجالس البلدية في ليبيا

قام سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، أمس الأحد، بزيارة إلى مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

والتقى السفير الإيطالي خلال الزيارة مع رئيس اللجنة المركزية سالم بن تاهية، حيث تناول اللقاء مناقشة سبل دعم اللجنة المركزية وتذليل الصعاب أمام تنفيذ الاستحقاق الانتخابي بصفة عامة.

وأفاد السفير الإيطالي، بقرار الحكومة الإيطالية لدعم اللجنة المركزية في تنفيذ برنامجها الانتخابي بمبلغ قدرة 850 ألف يورو من خلال برنامج الأمم المتحدة الانمائي في ليبيا (مشروع دعم الانتخابات البلدية).

من جهتها أعربت اللجنة المركزية، عن الشكر والامتنان لإيطاليا على هذا الدعم الذي يأتي في إطار دعم بناء مؤسسات الإدارة المحلية الخدمية الشرعية (المجالس البلدية المنتخبة) تكملة للدعم الدولي لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا والذي تم من قبل ((المانيا _الولايات المتحدة _المملكة المتحدة _فرنسا _اليابان)).

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