نزيف الطرق: 1409 وفيات خلال 9 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، اليوم الإثنين، وفاة 1409 أشخاص حصيلة 1115 حادثا مروريا خلال الفترة بين يناير وسبتمبر الماضيين.

وأشارت الوزارة، في إحصائية صادرة الإثنين، إلى إصابة 1709 أشخاص بجراحات خطيرة مختلفة نتيجة 908 حوادث بليغة، مشيرا إلى إصابة 1392 شخصا جراء 573 حادثا بسيطا.

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لكن الإحصائية أشارت إلى عدم وجود إصابات في 1258 حادثا بين المركبات. ودعت داخلية الوفاق إلى «عدم التهور أثناء القيادة والسرعة الزائدة واتباع القواعد المرورية».

كانت الإحصائية المرورية المسجلة بمديريات الأمن على مستوى ليبيا، سجلت وفاة 450 شخصا في 368 حادثا وقعت خلال ثلاثة أشهر من العام الجاري، وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر.

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