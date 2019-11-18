مقتل 7 وإصابة 20 بينهم أجانب إثر قصف جوي على مصنع في طرابلس الليبية

قتل 7 عمال وأصيب 15 آخرون، اليوم الاثنين، في قصف جوي على مصنع في العاصمة الليبية طرابلس.

ونقل موقع “بوابة الوسط” الليبي عن مركز الطب الميداني والدعم القول إن حصيلة ضحايا القصف الجوي الذي تعرض له مصنع البسكويت في منطقة وادي الربيع (جنوب شرق العاصمة طرابلس) وصلت إلى سبعة قتلى 20 جريحا، فيما تسبب الهجوم في أضرار مادية جسيمة.

وأشار الناطق باسم المركز إلى أن قتلى القصف هم ليبيان اثنان وخمسة من الأيدي العاملة الوافدة جنسيتهم بنغلادشية وأفريقية.

من جهته، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ إيقافا موقتا لأعمال البحث عن ضحايا القصف الجوي، بحسب “بوابة الوسط”.

وأوضح الناطق باسم الجهاز، أسامة علي، أنه تقرر إيقاف عمليات البحث لوجود طيران في الأجواء وحفاظا على أرواح منتسبيه وأطقم انتشال الجثامين التابعين للجهاز، مشيرا إلى استئناف أعماله بعد تأمين المنطقة.