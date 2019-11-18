إحاطة لسلامة بالتزامن مع اشتعال المواجهات العسكرية

من المفترض أن يقدم اليوم الإثنين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن خاصة مع تطور الأحداث واستعار المواجهات العسكرية

ويعرض اليوم سلامة خلال إحاطته تقرير البعثة الخاص بليبيا وتواصلها مع جميع الأطراف ولجنة العقوبات ومواضيع أخرى متعلقة بالشأن الليبي.

وعلى مدى تولي سلامة منصبه كمبعوث دولي إلى ليبيا قدم سلسلة من الإحاطات الشاملة لأعضاء مجلس الأمن بشأن سير وتطورات الأحداث في ليبيا ملقيا باللوم القوي على عدة أطراف ليبية

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