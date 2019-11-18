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إحاطة لسلامة بالتزامن مع اشتعال المواجهات العسكرية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المفترض أن يقدم اليوم الإثنين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إحاطة جديدة أمام مجلس الأمن خاصة مع تطور الأحداث واستعار المواجهات العسكرية

ويعرض اليوم سلامة خلال إحاطته تقرير البعثة الخاص بليبيا وتواصلها مع جميع الأطراف ولجنة العقوبات ومواضيع أخرى متعلقة بالشأن الليبي.

وعلى مدى تولي سلامة منصبه كمبعوث دولي إلى ليبيا قدم سلسلة من الإحاطات الشاملة لأعضاء مجلس الأمن بشأن سير وتطورات الأحداث في ليبيا ملقيا باللوم القوي على عدة أطراف ليبية

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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