انقطاع الكهرباء في القره بوللي نتيجة الاشتباكات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التغذية عن محطتي القره بوللي المشروع، وسوق الأحد اثنين، وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الرواجح والقره بوللي المشروع، وما جاورها، وذلك نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب العاصمة.

العامة للكهرباء وفي منشور لها أمس، أفادت بأن الخط رقم واحد قد تعرض لإصابة خلال الفترة الماضية بسبب الاشتباكات الدائرة في المنطقة، وأن فرقها الفنية لم تتمكن من الدخول لإجراء أعمال الصيانة، بسبب الأوضاع الأمنية.

هذا وأكدت الشركة أن فرق الصيانة جاهزة لصيانة الخطوط حالما تتوفر الظروف الأمنية.

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