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السراج يؤكد.. هذا هو حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إن حل الأزمة لإنهاء الصراع في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ولن يكون عبر تقاسم السلطة مشيرة إلى ضرورة وجود قاعدة دستورية سليمة للانتخابات لضمان عدم الاعتراض على نتائجها.

وجاء ذلك خلال تصريحات للسراج أدلى بها لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك

وأضاف أن جميع الأطراف باتت تدرك أن الحل العسكري غير ممكن للأزمة الليبية، مشيرا للجهود الدولية التي تبذل لإيجاد مخرج سياسي عبر الحد من التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

وأكد السراج في تصريحاته أن من يرفض الانتخابات يرغب في إلغاء إرادة الشعب للاستحواذ على الحكم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • انت المشكلة لا الحل حل وسطك ياسراج ياكذاب فالانتخابات الحرة لا تجرى فى ظل وجود مليشيات ارهابية رايناها تدخل مكتب وزير المالية وتهدده بالقتل اذا لم يوقع على ماتريد ولم يستطع وزير الداخلية نفسه ان يقبض عليه وقال ان المافيا تسيطر على طرابلس والانتخابات الحرة قادمة بعد سحق المليشيات وسيطرة الجيش الودنى على العاصمة لتامين انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف دولى اما قبل ذلك فلا يمكن اجراء اى انتخابات حرة اما السراج فسيحاكم امام القضاء الليبى بتهمة الخيانة العظمى ودعم المليشيات الارهابية فى محاربة الجيش الوطنى المكلف من نواب الشعب

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