السراج يؤكد.. هذا هو حل الأزمة الليبية

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إن حل الأزمة لإنهاء الصراع في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ولن يكون عبر تقاسم السلطة مشيرة إلى ضرورة وجود قاعدة دستورية سليمة للانتخابات لضمان عدم الاعتراض على نتائجها.

وجاء ذلك خلال تصريحات للسراج أدلى بها لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك

وأضاف أن جميع الأطراف باتت تدرك أن الحل العسكري غير ممكن للأزمة الليبية، مشيرا للجهود الدولية التي تبذل لإيجاد مخرج سياسي عبر الحد من التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

وأكد السراج في تصريحاته أن من يرفض الانتخابات يرغب في إلغاء إرادة الشعب للاستحواذ على الحكم.

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