مراسم تسليم وإستلام بمديرية أمن المرج

أجريت مراسم التسليم والاستلام بين مدير أمن المرج السابق العميد سالم محمد ماضي ومدير أمن المرج الجديد العقيد وهبي أنور أمراجع الرخ.

وتخللت المراسم بتكريم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري، و وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ومدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ من قبل العميد سالم محمد ماضي، وذلك لما قدموه من الدعم التام في سبيل الإهتمام بمديرية أمن المرج وتوفير الإمكانيات من أجل استتباب وحفظ الأمن بمدينة المرج.

يشار إلى أن مراسم التسليم والاستلام جاءت تنفيذا لقرار وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف رقم (998) لسنة 2019م، والذي يقضي بتكليف العقيد وهبي أنور امراجع الرخ مديرأَ لمديرية أمن المرج.

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