انقطاع الكهرباء عن العزيزية والهيرة بسبب سرقة الأسلاك

أرجعت الشركة العامة للكهرباء سبب انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتي العزيزية والهيرة (جنوب طرابلس)، إلى حالات سرقة أسلاك الكهرباء.

وأفادت إدارة توزيع الكهرباء سهل الجفارة، أن الاعتداء نفذته مجموعة مجهولة يوم الجمعة الماضي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وأشارت الإدارة إلى وقوع حالات مماثلة خلال الأيام الماضية، ومنها سرقة خطي ضغط عالي إضافة إلى خط إرسال، منوهة بأن حجم السرقات داخل نطاق الإدارة زادت وتيرته خلال هذه الأيام، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

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