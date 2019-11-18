هذه نتائج لقاء عماري زايد بأعضاء هيئة التدريس

اجتمع عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف محمد عماري زايد، بممثلي النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي ونقابات الموظفين بمؤسسات التعليم العالي بحضور مديري إدارات وزارة التعليم ذات العلاقة بالتعليم العالي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أنه حضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء كل من: رئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المكلف علي السائح، مدير إدارة الدراسات العليا سعيد معيوف، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية مصطفى حمزة، مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى عبدالرؤوف شوشان، مدير إدارة المتابعة سمية راشد، مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين صالح الغول، مدير إدارة الجامعات طاهر بن طاهر.

وأشاد زايد بوعي أعضاء هيئة التدريس ورفضهم تسييس الحراك والتزامهم بحصره في المطالب التي أعلنوا عنها، وأكد أن الروح التي لمسها من الجميع تعكس حسهم الوطني الذي هو الطريق الأمثل لحل العراقيل وعودة الدراسة.

وتناول الاجتماع بدء العام الدراسي الجديد، حيث سلم الحاضرون عماري، مذكرة توضيحية بالمطالب والتي بينوا أنه منصوص عليها في اللوائح والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية.

وأكد عماري أنه سيدرس قائمة المطالب التي قدمت له مع المجلس الرئاسي ووزارة المالية وكذلك الإدارات في وزارة التعليم، موضحا لهم بدء الحكومة في إعداد جدول المرتبات منوها إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن القطاع يمر بمرحلة انتقالية حيث سيتم فصل القطاع، وذلك بدوره له تبعات في إقرار الميزانية العامة للسنة القادمة.

وشدد على أهمية الاتفاق على خارطة طريق واضحة للتعامل مع المطالب تراعي فيها مصلحة العاملين في القطاع والظروف التي تمر بها البلاد.

واتفق الحاضرون في ختام اجتماعهم على عقد لقاء آخر هذا الأسبوع لاستكمال النقاش ومتابعة ما تم الاتفاق عليه.

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