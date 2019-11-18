شركة الكهرباء: تغذية المناطق التي انقطع عنها التيار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تغذية أحمال محطة وادي الرمل (القره بولي المشروع) بتوصيل خطي سوق الاحد (1 – 2) جهد 30 ك.ف لتغذية المناطق التي انقطع عليها الكهرباء يوم أمس إلى حين صيانة الخطوط الرئيسية المصابة.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن مشغلي غرفة التحكم الفرعي طرابلس ومشغلي مكتب تشغيل النواحي الاربعة ومكتب تشغيل المرقب هم من قاموا بعملية تغذية أحمال محطة وادي الرمل.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار عن منطقتي الرواجح والقرة بوللي المشروع وماجاورها، بسبب إصابة الخط المغذي لهم.

وأوضحت الشركة، أنه “نتيجة الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة طرابلس تم إصابة خط نقل الطاقة القرة بوللي 220 / القرة بوللي المشروع رقم ( 2 ) مساء اليوم الأحد مما تسببت في فقد التغذية عن محطتي القره بوللي المشروع وسوق الأحد ( 2 ) جهد 30 ك.ف وانقطاع التيار الكهربائي عن منطقة الرواجح والقره بوللي المشروع وماجاورها”

وأشارت الشركة إلى أن الخط رقم”1″ قد تعرض لإصابة خلال المدة الماضية بسبب الاشتباكات الدائرة وأن الفرق الفنية التابعة للشركة لم تتمكن من الدخول لإجراء أعمال الصيانة بسبب سوء الأوضاع الأمنية، مؤكدة أن فرق الصيانة جاهزة لصيانة الخطوط حالما تتوفر الظروف الأمنية.

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