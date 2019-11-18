مقتل 7 أشخاص في قصف لمصنع بسكويت في طرابلس

أعلن مركز الطب الميداني مقتل 7 أشخاص منهم 5 من جنسيات أجنبية، وإصابة 15 شخصا من العمالة الأجنبية تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة

وقال المركز إن الضحايا وقعوا نتيجة تعرض مصنع السنبلة لصناعة البسكويت بمنطقة وادي الربيع خلف مناطق الاشتباكات لقصف جوي، مؤكدا إسعافهم عن طريق المستشفى الميداني وادي الربيع ووادي الربيع 2 إلى مستشفى القلب بتاجوراء لتلقي العلاج كما أشار المركز إلى تسبب القصف في أضرار مادية جسيمة.

ولم تعلن القيادة العامة للجيش الوطني أو أي جهة أخرى مسؤوليتها عن القصف حتى اللحظة.

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