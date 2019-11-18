تعليم الوفاق: 25 درجة إضافية لطلبة الشهادة الثانوية

أعلن وزير التعليم المفوض محمد عماري زايد عن منح 25 درجة إضافية لطلاب إتمام مرحلة التعليم الثانوي ممن دخلوا للدور الثاني “التكميلي”.

وأوضح البيان الذي حمل رقم 1 عن وزير التعليم المفوض أن هذه الزيادة جاءت تقديرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تسببت بنزوح العديد من الأهالي أثناء فترة الامتحانات إضافة إلى شح الوقود وصعوبة المواصلات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وكان المجلس الرئاسي قد قرر قبل أسبوع تكليف عضو المجلس محمد عماري زايد بمهام وزير التعليم بحكومة الوفاق مؤقتا لحين انتهاء لجنة الفصل بين الوزارتين المشكلة من “الرئاسي” بعد أن تقدم الوزير السابق عثمان عبدالجليل، باستقالته على خلفية قرار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج القاضي بفصل وزارة التعليم إلى وزارتين.

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