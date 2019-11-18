مباحث “الغربية” تقبض على مطلوب في قضايا سطو وسرقة

أعلن مكتب الإعلام بجهاز المباحث الجنائية فرع الغربية عن ضبط أحد المطلوبين في قضايا سطو مسلح.

وقال مكتب الإعلام إنهم تمكنوا من ضبط ( ح.ح.ع) البالغ من العمر 28 عاما والضالع في قضايا سطو مسلح بالطريق الرابط (وادي الحي الممتد لباطن الجبل) وذلك بأخذ الأتاوات من أصحاب شاحنات نقل الوقود.

وذكر مكتب الإعلام أن المذكور قام باستخراج دفتر إيصالات من إحدى المطابع وقام بجباية الأموال بالقوة والإرهاب لكل شاحنة تعبر من الطريق.

وقد نشر المكتب صورة المتهم طالبا ممن يتعرف عليه في قضايا سرقة بالإكراه أو بسطو مسلح بضرورة التبليغ لدى مقر الجهاز للتواصل مع قسم التحقيقات.

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