وحدة دعم المرأة تجتمع مع عضوات المجالس البلدية بالبلديات

عقد بمقر الإدارة العامة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس، اجتماع ضم وحدة دعم المرأة بالمفوضية، وعددا من عضوات المجالس البلدية.

وتناول الاجتماع دور وحدة دعم المرأة، والمهام المنوطة بها، وذلك من أجل الرفع من مستوى التوعية المجتمعية الخاصة بالمرأة، وصولا بها إلى ممارسة حقها الانتخابي.

حيث افتتحت الجلسة مسؤولة وحدة دعم المرأة بالمفوضية إيناس الطويني، موضحة ماهية الوحدة، ودورها في العملية الانتخابية، وبرامج عملها في سبيل تحقيق أهداف إنشائها.

هذا واستعرض الاجتماع التحضيري، الذي يعتبر الثاني ضمن نشاطات الوحدة للعام الحالي، مجموعة من النقاط التي تؤسس لتعاون ومشاركة بناءة، هدفها الرفع من مستوى وعي النساء بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

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