هذا ما قاله السراج بشأن تقاسم السلطة في ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أن حل الأزمة الراهنة في بلاده ليس بتقاسم السلطة، بل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بناء على قاعدة دستورية سليمة.

وحول إمكانية دعوته لانتخابات بدون قبول الطرف الآخر قال السراج لسبوتنيك: “الجميع بات يدرك أن لا حل عسكري للأزمة الليبية، والجهود الدولية المبذولة تسعى لإيجاد مخرج سياسي عبر وقف التدخلات السلبية الأجنبية في الشأن الليبي، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ليقول الشعب كلمته، وهو نفس ما طالبنا ونطالب به”.

وتابع: “لا يرفض الانتخابات إلا من يريد أن يلغي رأي الشعب ويستحوذ على الحكم”.

وشدد السراج على تمسكه بمبادرته للحل السياسي التي طرحها في حزيران الماضي، مشددا على أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية.

وقال السراج “ما زلنا متمسكين بمبادرتنا للحل السياسي لأننا ندرك بأنه لا حل عسكري للأزمة”، موضحا “ما طرحناه هو ذاته ما تؤكده خطة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة من التقاء الليبيين في مؤتمر وطني، يمهد لانتخابات رئاسية وتشريعية على قاعدة دستورية سليمة وبمشاركة جميع الليبيين”.

ولفت السراج إلى أن “العدوان الذي يستهدف احتلال العاصمة والاستيلاء على السلطة مستمر منذ أكثر من 7 أشهر، فشل في تحقيق هدفه”، متابعا “نجحنا في صد هذا العدوان المدعوم بالمال والسلاح من دول خارجية، وبوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواتنا من تقدم على الأرض”.

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