إيطاليا تدعم «المركزية لانتخابات البلدية» لتنفيذ برنامجها

بحث السفير الإيطالي في ليبيا، جوزيبي بوتشينو، مع رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية، سبل دعم اللجنة وتذليل العراقيل أمام تنفيذ برنامجها الانتخابي، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مقر اللجنة.

وكشف السفير عن دعم الحكومة الإيطالية اللجنة المركزية بمبلغ قدره 850 ألف يورو من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا «مشروع دعم الانتخابات البلدية»، بهدف مساعدتها على تنفيد برنامجها الانتخابي، بحسب بيان نشرته اللجنة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الإثنين.

أقرأ ايضا «المركزية للانتخابات البلدية» تمدد استقبال أوراق المرشحين في «الشرقية والقطرون» لـ14 يوليو

من جانبها، أثنت اللجنة المركزية على الدعم الإيطالي مؤكدة أنه يأتي في إطار دعم بناء مؤسسات الإدارة المحلية الخدمية، وتكملة للدعم الدولي لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا. وكانت ليبيا شهدت مطلع العام الجاري انتخابات في 22 بلدية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا