السراج يبحث إجراءات استئناف الرحلات الجوية من مطار معيتيقة

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاثنين، مع كل من وزير المواصلات مهندس ميلاد معتوق، ووكيل الوزارة مهندس هشام ابوشكيوات، وآمر ركن السلاح الجوي المكلف عميد طيار عمر الويفاتي، وآمر قاعدة معيتيقة الجوية العميد خيري السيفاو .

وتمحور الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس حول تفعيل قرار القائد الأعلى للجيش الليبي بفصل الجانب العسكري تماماً عن الجانب المدني ،وحث السراج خلال الاجتماع على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لإعادة تشغيل مطار معيتيقة بشكل آمن، وتأمين المطار والعاملين به والمواطنين والمسافرين واستئناف الرحلات الجوية بالمطار .

وكان السراج قام مساء يوك امس الاحد رفقة وكيل وزارة المواصلات بجولة تفقدية بمطار معيتيقة الدولي، حيث بحث الإسراع في عمليات الصيانة و التجهيز الجارية حالياً استعدادا لإستئناف الرحلات الجوية.

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