انطلاق ورشة عمل لرفع كفاءة التمريض بمراكز الرعاية الصحية بالبيضاء

أطلقت منظمة الصحة العالمية بمركز التدريب بديوان وزارة الصحة بالبيضاء، بالتعاون مع الوزارة، ورشة عمل تدريبية لرفع كفاءة التمريض بمراكز الرعاية الصحية الأولية في ليبيا.

وأوضح مدير مكتب منظمة الصحة العالمية، أن ورشة العمل التي تستمر خمسة أيام، تألفت من جلسات نظرية وعملية، تهدف إلى تعريف المشاركين بحزمة التدريب الجديدة لمنظمة الصحة الخاصة بممرضي الرعاية الصحية الأولية، في مجالات أهمها مهارات إنقاذ الحياة، والإنعاش .

هذا وشارك في الورشة أكثر من ثلاثين متدربة من بلديات شرق وجنوب البلاد، إلى جانب عدد من الخبراء المحليين .

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