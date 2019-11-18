البرلمان الموازي يبحث مع ديوان المحاسبة الملفات الخدمية

اجتمع رئيس مجلس النواب الموازي الصادق الكحيلي مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الاثنين بمقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب الموازي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع التي تخص الشأن العام، والدور المناط بالديوان.

وجرى خلال الاجتماع الوقوف على آخر مستجدات ملفات التعليم والكهرباء والعلاج بالخارج، إضافةً إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة والتشديد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه الديوان في أداء مهامه.

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