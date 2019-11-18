مجهولون يسرقون 9 كيلو مترات أسلاك كهرباء على خط العزيزية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن وقوع حالات سرقة أسلاك كهربائية قدرت بمسافة 9 كيلو مترات، منها 4500 متر أسلاك نحاس و4500 متر أسلاك ألمونيوم، على خط العزيزية المتفرع من 30 الزجاج.

وأوضح مدير إدارة توزيع سهل الجفارة، أن الاعتداء نفذته مجموعة مجهولة خارجة على القانون يوم الجمعة الماضي، تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقتي العزيزية والهيرة، وأجبر الشركة على تغذية المنطقتين بمصادر بديلة.

وكشف مدير دائرة متابعة التشغيل بإدارة توزيع سهل الجفارة، عن وقوع حالات سرقة من قبل مخربين خلال الأيام الماضية وبشكل متواصل وحتى اليوم الإثنين، شملت خط ضغط عاليا عبد الكريم من فرعية الاطارات المتغذي من 30 أشبيلية بمسافة (900 متر نحاس)، وسرقة خط ضغط عالٍ في اتجاه جامع كريم المتغذي من محطة فرعية كوبري السواني من محطة 30 السواني بمسافة (1500 متر نحاس).

انقطاع الكهرباء عن العزيزية والهيرة بسبب سرقة الأسلاك

كما تم سرقة خط الإرسال المتغذي من 30 مفرق السواني بمسافة (1100 متر نحاس).

وأوضح مدير دائرة التشغيل أن حجم السرقات داخل نطاق إدارة توزيع سهل الجفارة، زادت وتيرته خلال هذه الأيام مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على بعض المناطق.

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