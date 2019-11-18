ميناء بنغازي يستقبل 154حاوية بضائع وسلع مختلفة

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم سفينة نقل الحاويات (هانسا) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 154حاوية بضائع وسلع مختلفة، منها مواد غذائية منوعة ومواد كهربائية ومنزلية وقرطاسية وسجاد وملابس وبطاطين وأثاث و10حاويات زيت طعام و10حاويات مواد منزلية من منتجات شارب وقطع غيار ومواد أخرى مختلفة.

وأوضح الناطق باسم إدارة الميناء مفتاح الشهيبي، في بيان اليوم، أن الميناء يستعد مساء اليوم، لاستقبال سفينة نقل السيارات (قراند ميرا فيوري) الخط الملاحي قريمادي لاين، الوكيل الملاحي لشركة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 1659 سيارة قادمة من السوق الأوروبية.

ولفت إلى أن هذه السفينة تم بناؤها خلال العام الحالي 2019، وتعتبر هذه الرحلة هي الأولى لها.

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