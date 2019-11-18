اخبار ليبيا الان

الرقابة الإدارية تبحث الخدمات المحلية في البوانيس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي اليوم الاثنين اجتماعا بمكتبه ناقش فيه المشاكل التي تواجه تقديم الخدمات ببلدية وادي البوانيس مع عميد البلدية، وعضو المجلس البلدي بالبلدية.

وتطرق الحاسي مع الحضور إلى استحداث وحدة للرقابة الإدارية بالبلدية، ومن جهته أكد رئيس الهيئة على المساعي التي تبذلها هيئة الإدارة في نشر النشاطات إلى جميع المناطق في إطار متابعة البلديات والقطاعات الخدمية إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين والتأكد من أن الجهات العامة تقوم بأداء مهامها وتوفير الخدمات اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك