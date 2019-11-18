الرقابة الإدارية تبحث الخدمات المحلية في البوانيس

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي اليوم الاثنين اجتماعا بمكتبه ناقش فيه المشاكل التي تواجه تقديم الخدمات ببلدية وادي البوانيس مع عميد البلدية، وعضو المجلس البلدي بالبلدية.

وتطرق الحاسي مع الحضور إلى استحداث وحدة للرقابة الإدارية بالبلدية، ومن جهته أكد رئيس الهيئة على المساعي التي تبذلها هيئة الإدارة في نشر النشاطات إلى جميع المناطق في إطار متابعة البلديات والقطاعات الخدمية إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين والتأكد من أن الجهات العامة تقوم بأداء مهامها وتوفير الخدمات اللازمة.

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