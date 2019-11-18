السيولة النقدية تصل مصارف ترهونة

يشغل موضوع السيولة النقدية المواطنين الليبيين كثيرا وهو الموضوع الشائك في المصارف جميعها، إلا أن مصرف شمال أفريقيا فتح أبوابه لتوزيع السيولة الواردة من مصرف ليبيا المركزي في البيضاء على المواطنين، والتي تقدر بـ12 مليون دينار بسقف يتراوح بين 1000 و2000 دينار

كما توزيع المبلغ على كل المصارف في ترهونة منها مصرف الجمهورية فرع ترهونة ومصرف الجمهورية فرع الخضراء إلى جانب مصرف شمال أفريقيا والمصرف التجاري الوطني.

وأوضح الموظفون بالمصارف أن المبلغ الذي وصل لا يكفي سوى لعدد من العملاء لسداد رواتبهم، في الوقت الذي طال فيه انتظار السيولة بالمدينة.

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