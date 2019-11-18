سبعة قتلى بينهم عمال أجانب في غارة جوية استهدفت مصنعا جنوب العاصمة الليبية

اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين قوات موالية للمشير خليفة حفتر بشن غارة جوية على مصنع للبسكويت في جنوب العاصمة طرابلس، ذهب ضحيتها سبعة عمال بينهم ليبيان وخمسة أجانب بحسب وزارة الصحة. واعتبرت القوات الحكومية أن “الطيران الإماراتي المسير والداعم للمجرم حفتر” قام بقصف المصنع الذي يقع خلف مناطق الاشتباكات.

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