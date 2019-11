تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطة اليوم أمام مجلس الأمن

المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن:

– نسابق الوقت للتوصل إلى حل سلمي لإنقاذ أرواح الليبيين

– الجبهة في جنوب طرابلس مفتوحة ولا تزال المخاطر تحيط بالعاصمة نتيجة للتدخلات الخارجية

– الجيش الوطني استخدم 800 طائرة بدون طيار منذ بدء القتال جنوب طرابلس – عدد من المدنيين في طرابلس اضطروا للفرار وأغلقت مرافق بسبب القصف – نعمل على فصل الخط المدني عن العسكري في مطار معيتيقة – يجب العودة إلى عملية سياسية يقودها الليبيون إلى جانب الإصلاح الاقتصادي

– نحن بحاجة إلى الاتحاد من أجل إنهاء العنف ونعقد الآمال على مؤتمر برلين

– التقيت حفتر والسراج وثمة اتفاق على إنهاء النزاع والعودة إلى العملية السياسية

– هناك تطورات إيجابية تعكس تطلع الأطراف في ليبيا إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية – السلطات في المنطقة الشرقية عجزت عن إيجاد مكان النائب سهام سرقيوة

– النزاع في طرابلس أثر بشكل كبير على المدنيين الذين قتل منهم 200 شخص

– اللاجئون والمهاجرون يواجهون شتى أنواع العنف وهناك مخاوف بشأن المهاجرين الذين يتم إيقافهم في البحر

– أكثر من 24 في المئة من المراكز الصحية أغلقت بسبب الأزمات المتعددة في البلاد

– لا يوجد أي تطورات بشأن الهجوم الذي طال ثلاثة من موظفي البعثة الأممية في أغسطس

The post سلامة: نسابق الوقت لإنقاذ أرواح الليبيين appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية