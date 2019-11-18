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تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطة اليوم أمام مجلس الأمن

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطة أمام مجلس الأمن:
– نسابق الوقت للتوصل إلى حل سلمي لإنقاذ أرواح الليبيين
الجبهة في جنوب طرابلس مفتوحة ولا تزال المخاطر تحيط بالعاصمة نتيجة للتدخلات الخارجية

– الجيش الوطني استخدم 800 طائرة بدون طيار منذ بدء القتال جنوب طرابلس

– عدد من المدنيين في طرابلس اضطروا للفرار وأغلقت مرافق بسبب القصف

– نعمل على فصل الخط المدني عن العسكري في مطار معيتيقة

– يجب العودة إلى عملية سياسية يقودها الليبيون إلى جانب الإصلاح الاقتصادي
– نحن بحاجة إلى الاتحاد من أجل إنهاء العنف ونعقد الآمال على مؤتمر برلين
– التقيت حفتر والسراج وثمة اتفاق على إنهاء النزاع والعودة إلى العملية السياسية
– هناك تطورات إيجابية تعكس تطلع الأطراف في ليبيا إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية

– السلطات في المنطقة الشرقية عجزت عن إيجاد مكان النائب سهام سرقيوة
– النزاع في طرابلس أثر بشكل كبير على المدنيين الذين قتل منهم 200 شخص
– اللاجئون والمهاجرون يواجهون شتى أنواع العنف وهناك مخاوف بشأن المهاجرين الذين يتم إيقافهم في البحر
– أكثر من 24 في المئة من المراكز الصحية أغلقت بسبب الأزمات المتعددة في البلاد
– لا يوجد أي تطورات بشأن الهجوم الذي طال ثلاثة من موظفي البعثة الأممية في أغسطس

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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