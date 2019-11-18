تصريحات المبعوث الأممي غسان سلامة في إحاطة اليوم أمام مجلس الأمن

– الجيش الوطني استخدم 800 طائرة بدون طيار منذ بدء القتال جنوب طرابلس
– عدد من المدنيين في طرابلس اضطروا للفرار وأغلقت مرافق بسبب القصف
– نعمل على فصل الخط المدني عن العسكري في مطار معيتيقة
– يجب العودة إلى عملية سياسية يقودها الليبيون إلى جانب الإصلاح الاقتصادي
– نحن بحاجة إلى الاتحاد من أجل إنهاء العنف ونعقد الآمال على مؤتمر برلين
– التقيت حفتر والسراج وثمة اتفاق على إنهاء النزاع والعودة إلى العملية السياسية
– هناك تطورات إيجابية تعكس تطلع الأطراف في ليبيا إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية
– السلطات في المنطقة الشرقية عجزت عن إيجاد مكان النائب سهام سرقيوة
– النزاع في طرابلس أثر بشكل كبير على المدنيين الذين قتل منهم 200 شخص
– اللاجئون والمهاجرون يواجهون شتى أنواع العنف وهناك مخاوف بشأن المهاجرين الذين يتم إيقافهم في البحر
– أكثر من 24 في المئة من المراكز الصحية أغلقت بسبب الأزمات المتعددة في البلاد
– لا يوجد أي تطورات بشأن الهجوم الذي طال ثلاثة من موظفي البعثة الأممية في أغسطس
The post سلامة: نسابق الوقت لإنقاذ أرواح الليبيين appeared first on قناة 218.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك