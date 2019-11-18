أبرز ما جاء في احاطة غسان سلامة الدورية أمام مجلس الأمن اليوم 18 نوفمبر

فيما يلي رصد لأبرز تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في تقديم إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اخر تطورات الوضع في ليبيا والتي يقدمها من مقر البعثة الموقت في العاصمة التونسية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة اليوم الاثنين 18 نوفمبر:

– نسابق الوقت للتوصل إلى حل سلمي لإنقاذ أرواح الليبيين.

– الجبهة في جنوب طرابلس مفتوحة ولا تزال المخاطر تحيط بالعاصمة نتيجة للتدخلات الخارجية.

– الجيش الوطني استخدم 800 طائرة بدون طيار منذ بدء القتال جنوب طرابلس.

– عدد من المدنيين في طرابلس اضطروا للفرار وأغلقت مرافق بسبب القصف.

– نعمل على فصل الخط المدني عن العسكري في مطار معيتيقة.

ــ سلامة: الحرب المستمرة في طرابلس سببها الاستعانة بالمرتزقة والشركات الأمنية وتدفق السلاح.

– يجب العودة إلى عملية سياسية يقودها الليبيون إلى جانب الإصلاح الاقتصادي.

– نحن بحاجة إلى الاتحاد من أجل إنهاء العنف ونعقد الآمال على مؤتمر برلين.

– التقيت حفتر والسراج وثمة اتفاق على إنهاء النزاع والعودة إلى العملية السياسية.

– هناك تطورات إيجابية تعكس تطلع الأطراف في ليبيا إلى إنهاء الصراع والعودة للعملية السياسية.

– السلطات في المنطقة الشرقية عجزت عن إيجاد مكان النائب سهام سرقيوة.

– النزاع في طرابلس أثر بشكل كبير على المدنيين الذين قتل منهم 200 شخص.

ــ سلامة: 128 ألف مدني فروا من طرابلس بسبب الحرب و270 ألفا عالقون بمناطق الاشتباكات.

– اللاجئون والمهاجرون يواجهون شتى أنواع العنف وهناك مخاوف بشأن المهاجرين الذين يتم إيقافهم في البحر.

– أكثر من 24 في المئة من المراكز الصحية أغلقت بسبب الأزمات المتعددة في البلاد.

– لا يوجد أي تطورات بشأن الهجوم الذي طال ثلاثة من موظفي البعثة الأممية في أغسطس.

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