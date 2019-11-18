السراج: تقاسم السلطة لن يحل الأزمة الليبية و«الانتخابات الحرة هي الحل»

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، إن حل الأزمة الراهنة في ليبيا لن يكون بتقاسم السلطة، بل بإجراء انتخابات «حرة ونزيهة بناء على قاعدة دستورية سليمة.

وذكر السراج، في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن «حل الأزمة لا يتم بتقاسم السلطة بين أي كان، بل بمنح الشعب حقه في اختيار حكامه عبر انتخابات حرة نزيهة، تجرى على قاعدة دستورية سليمة».

وحول إمكانية دعوته لانتخابات دون قبول الطرف الآخر، قال السراج إن «الجميع بات يدرك أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، والجهود الدولية المبذولة تسعى لإيجاد مخرج سياسي عبر وقف التدخلات السلبية الأجنبية في الشأن الليبي، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ليقول الشعب كلمته، وهو نفس ما طالبنا ونطالب به».

وتابع «لا يرفض الانتخابات إلا من يريد أن يلغي رأي الشعب ويستحوذ على الحكم».

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